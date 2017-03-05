Псковская область находится на 6-м месте в рейтинге делового гостеприимства российских регионов (ВИДЕО)

12:52, 05 марта 2017, ПАИ

Псковская область находится на шестом месте в рейтинге делового гостеприимства российских регионов. Соответствующие данные представлены в совместном проекте сообщества предпринимателей «Клуба лидеров» и телеканала «Россия 24» - «Агент бизнеса».

По словам создателей, это новый формат оценки субъектов: от аэропортов, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса. Экспертов, в первую очередь, интересует то, с чем сталкивается предприниматель, который впервые приехал в регион.

Проверку региону, используя специальные «чек-листы», устроил предприниматель из Ростова-на-Дону Артемий Иванов. Он намерен запустить завод по производству торфяных горшочков, поэтому, по его словам, решил присмотреться к Псковской области, богатой торфом. В результате аэропорт Пскова получил 43 балла из 100, железнодорожный вокзал - 77 баллов. Городская инфраструктура Псковской области, по его оценке, получила 78 баллов из 100.

Инвестиционный портал региона получил 67 баллов. За оперативное дистанционное общение с предпринимателем Агентство инвестиционного развития Псковской области заработало 97 баллов. За встречу инвестора - 85 баллов. После сложения этих трёх параметров общая оценка организации привлечения инвестиций вышла 80,5 баллов.

Артемий Иванов оценил и особую экономическую зону «Моглино» в Псковском районе. «Это классная площадка с огромным количеством плюсом и отсутствием минусов. В течение ближайшего года я готов начать строительство завода на этой площадке», - заявил предприниматель.

В результате ОЭЗ «Моглино» получила 95 баллов. Ведущий прогрммы «Агент бизнеса» подчеркнул, что это максимальная оценка подобной площадки за всю историю передачи.

Всего предпринимателю в Псковской области продемонстрировали шесть площадок под размещение завода. Общая оценка по итогам увиденного составила 87,3 балла.

В итоге из возможных 100 баллов рейтинга Псковская область сумела набрать 77,8 балла.