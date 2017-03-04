В Пустошкинском районе после столкновения с фурой погиб водитель «Мерседеса»

13:44, 05 марта 2017, ПАИ

5 марта около 12:00 в полицию поступила информация о том, что на 526 километра автодороги «Балтия» в Пустошкинском районе произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель легковой автомашины «Мерседес» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовой автомашиной «ДАФ», которая двигалась из Москвы в Латвию. В результате лобового столкновения легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.