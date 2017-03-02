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Спорт

Звание мастера ФИДЕ получил 16-летний шахматист из Псковской области

На торжественном закрытии чемпионатов области среди мужчин и женщин по поручению президента ФИДЕ (международная шахматная федерация) председатель федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов вручил нагрудный знак и диплом о присвоении международного звания по шахматам «Мастер ФИДЕ» одному из ведущих юниоров региона Науму Руденко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации.


Это звание юному шахматисту  Науму Руденко, родившемуся в 2001 году, было присвоено по ходатайству Федерации шахмат Псковской области за достижение международного рейтинга в 2300 пунктов по итогам ряда всероссийских соревнований.

В 2016 году впервые в истории современной России в Псковской области два юниора Малышев Григорий из Великих Лук и Наум Руденко из Пскова смогли выполнить норматив международного звания «Мастер ФИДЕ». В апреле оба юниора в составе делегации Псковской области будут принимать участие Первенстве России, которое пройдет в Сочи.

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