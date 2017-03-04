Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию

14:57, 05 марта 2017, ПАИ

Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе эстонского министерства обороны.

«Эстония готова к приему союзников. Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил «Весенний шторм», - заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Министр посетил на минувшей неделе руководство боевой батальонной группы НАТО в штабе Сил обороны и получил подробный отчет о прибытии союзников от начальника контингента полковника Джайлса Харриса.

Решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в июне прошлого года.

Возглавит международный батальон в Эстонии Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании - всего около 1200 военнослужащих.