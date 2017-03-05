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Экономика

Правительство ужесточило требования к банкам, хранящим деньги на капремонт

Правительство одобрило подготовленный Минстроем документ, уточняющий правила отбора банков, на счетах которых будут размещаться средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

Согласно постановлению, изменения снизят риски отзыва лицензии у банка, где размещены средства. Кроме того, это позволит стабильно функционировать региональным системам капремонта.

Постановление устанавливает дополнительные требования к кредитным организациям. Так, они должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках, организация должна находиться под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Для получения возможности хранить деньги на капремонт домов кредитная организация должна иметь точки приема платежей в каждом муниципальном образовании, указанном в извещении о проведении конкурса.

В декабре 2012 года Госдума приняла закон о создании региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений. Работа первых региональных систем началась в 2014 году. Для их создания регионы должны были принять программы капремонта, установить размер взноса собственников жилья на капремонт, а также создать операторов, выступающих накопителями взносов собственников. Жители многоквартирных домов могут выбрать способ внесения платежей за капремонт — на специальный счет дома или на счет регионального оператора.

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