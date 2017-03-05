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Общество

Почти половина россиян считают, что женщинам живётся тяжелее

Почти половина россиян (48%) считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам; обратной точки зрения придерживаются 9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

В то же время в том, что жизнь представителей обоих полов в России одинакова, уверены 35% опрошенных.

Однако 54% респондентов полагают, что в стране существуют одинаковые возможности для реализации своих прав как у мужчин, так и женщин. 26% считают, что возможностей больше у мужчин.

Кроме того, опрос показал, что россияне изменили свое отношение к женщинам в политике. Так, по данным последнего исследования, идею активного участия женщин в политике поддержали 45% респондентов (60% в 2014 году). В том, что политика — не женское дело, уверены 39% (27% в 2014 году).
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