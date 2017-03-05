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Культура

Ани Лорак даст концерт в Пскове

28 марта в 19:00 в Ледовом дворце (деревня Борисовичи Псковского района) Ани Лорак представит шоу «Каролина», сообщается на сайте Псковской областной филармонии.

Цена билетов на концерт - от 1 тысячи до 4 тысяч рублей.

Все номера концерта переплетены единой сюжетной линией и каждая песня, каждый номер является самостоятельной небольшой историей о маленькой девочке из крохотного городка, которая не имела за плечами ничего, кроме желания стать певицей, которая не смотря ни на что, осуществила свою заветную мечту.
 
Шоу «Каролина» - живой звук, неповторимый голос певицы, новые песни и уже завоевавшие признание и любовь зрителей хиты,  танцевальные постановки, яркие костюмы и красочные декорации.
 
Ани Лорак - Народная артистка Украины, «Лучшая певица» России (Премия Муз-ТВ 2013 и 2015, Премия RuTv 2015), «Лучшая певица» Украины. Обладатель пяти «Золотых граммофонов», обладатель премии ZD Awards, серебряный призер музыкального конкурса «Евровидение-2008», «Лучший артист конкурса Евровидение» и обладатель награды «Artistic Award Eurovision Song Contest», «Лучшая певица 2008» по мнению Eurovision Song Contest Radio (г. Лондон). Обладатель гран-при Всемирного конкурса молодых исполнителей «Big Apple Music-96» (г. Нью-Йорк). Человек года (2009, 2011, 2013), «Самая красивая женщина» по версии читателей журнала Viva! (2006, 2013). Посол Доброй Воли ООН в 2004 году, «Голос» программы «Сиротству-нет!».
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