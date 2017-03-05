0
14:05
До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
11:21
У домов и кафе Пскова появятся объявления с просьбами сообщать полиции о пьяных водителях
10:30
16 марта псковичей приглашают на квест-игру «Февраль 1917. Революция неизбежна?»
18:41
Ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:20
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
17:11
В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ВИДЕО)
14:21
Введён запрет выхода и выезда на лёд водоёмов Псковского района
Еще новости
Общество

Во время весенних каникул РЖД сделают скидку для школьников

Российские железные дороги намерены ввести скидку для подростков от 10 до 17 лет в период весенних каникул. Билеты в купе для них будут продаваться со скидкой в 50% на рейсы отправлением с 23 марта по 2 апреля, сообщает Travel.ru.

Продажа скидочных билетов начнется 7 марта, они будут доступны как в кассах, так и на сайте РЖД. Скидка будет предоставляться при указании даты рождения, соответствующей возрасту от 10 до 17 лет (ее нужно будет подтвердить при посадке в поезд с помощью паспорта или свидетельства о рождении). Возможно, что скидка не распространяется на так называемые услуги (навязанное питание, прессу и тому подобное) и итоговая экономия в части поездов или вагонов может быть меньше 50%.

Скидка предоставляется только на поезда РЖД, следующие внутри страны и не распространяется на поезда зарубежных железных дорог или сторонних перевозчиков. Напомним, что постоянно аналогичная скидка для школьников действует лишь в плацкартных вагонах.

 
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
05 марта 2017
До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью 1
У домов и кафе Пскова появятся объявления с просьбами сообщать полиции о пьяных водителях
05 марта 2017
У домов и кафе Пскова появятся объявления с просьбами сообщать полиции о пьяных водителях 2
16 марта псковичей приглашают на квест-игру «Февраль 1917. Революция неизбежна?»
05 марта 2017
16 марта псковичей приглашают на квест-игру «Февраль 1917. Революция неизбежна?»
Ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 марта 2017
Ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
04 марта 2017
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто» 3
В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ВИДЕО)
04 марта 2017
В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ВИДЕО) 6
Введён запрет выхода и выезда на лёд водоёмов Псковского района
04 марта 2017
Введён запрет выхода и выезда на лёд водоёмов Псковского района
В Псковской области завершилось российско-белорусское тактическое учение с подразделениями ВДВ
04 марта 2017
В Псковской области завершилось российско-белорусское тактическое учение с подразделениями ВДВ 1

Идет загрузка...