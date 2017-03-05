Во время весенних каникул РЖД сделают скидку для школьников

Российские железные дороги намерены ввести скидку для подростков от 10 до 17 лет в период весенних каникул. Билеты в купе для них будут продаваться со скидкой в 50% на рейсы отправлением с 23 марта по 2 апреля, сообщает Travel.ru.

Продажа скидочных билетов начнется 7 марта, они будут доступны как в кассах, так и на сайте РЖД. Скидка будет предоставляться при указании даты рождения, соответствующей возрасту от 10 до 17 лет (ее нужно будет подтвердить при посадке в поезд с помощью паспорта или свидетельства о рождении). Возможно, что скидка не распространяется на так называемые услуги (навязанное питание, прессу и тому подобное) и итоговая экономия в части поездов или вагонов может быть меньше 50%.

Скидка предоставляется только на поезда РЖД, следующие внутри страны и не распространяется на поезда зарубежных железных дорог или сторонних перевозчиков. Напомним, что постоянно аналогичная скидка для школьников действует лишь в плацкартных вагонах.