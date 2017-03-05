Псковскому Роспотребнадзору требуется эксперт по вопросам защиты прав потребителей
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области (Роспотребнадзор) объявило конкурс на замещение вакансии главного специалиста - эксперта по вопросам защиты прав потребителей территориального отдела в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
К участникам конкурса предъявляются следующие требования:
- образование высшее профессиональное, юридическое, экономическое, товароведение или по специальности «государственное управление»
- обязательное знание основ законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства РФ.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
- копия паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
- копия трудовой книжки;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
-копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
- сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- представление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016г. № 2867-р;
Прием документов осуществляется по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 21-а, каб. 5. Документы принимаеются с 9 по 29 марта с 9:00 до 18:00. Дополнительная информация по телефонам 66-28-21, 72-19-10.