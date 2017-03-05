Семь российских миллиардеров вошли в топ-100 богатейших людей мира

17:40, 05 марта 2017, ПАИ

Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 самых богатых людей мира. В первую сотню вошли семь российских миллиардеров.

Как сообщает Bloomberg, по данным на 5 марта, лидером рейтинга является основатель Microsoft Билл Гейтс с доходом в 85,6 миллиарда долларов. Второе место занимает американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), на третьей позиции находится глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

В первую десятку обновленного рейтинга также входят экс-президент Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох (по 48,1 миллиарда), владеющие большей частью корпорации Koch Industries, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

В первую сотню списка попали и семь российских миллиардеров. Так, глава «Норильского никеля» Владимир Потанин с доходом в 16,6 миллиарда долларов оказался на 51-м месте, немного отстал от него основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (16,5 миллиарда) — 54-е место. На 62-й строчке расположился глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (14,8 миллиарда), основатель USM Holdings Алишер Усманов (13,9 миллиарда) занял 70-ю позицию, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (13,9 миллиарда) стал 71-м, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман (13,4 миллиарда) — 74-м. Закрывает первую сотню основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).



Рейтинг Bloomberg рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.