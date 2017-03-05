2
18:06
Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа
09:33
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
15:04
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
13:59
Псковский политкалендарь: Февраль 2017 года
12:09
Отреченie (ЛОНГРИД)
15:07
Февральские тезисы
18:38
Что же будет с «Родиной»
Еще новости
Политика

Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа

Журналист телеканала Fox News Хизер Нойерт назначена на должность пресс-секретаря госдепартамента США, сообщает агентство Bloomberg.

47-летняя журналист, ведущая одной из любимых передач президента США Дональда Трампа Fox & Friends, приняла предложение на этой неделе, однако, как сообщили источники агентства, решение еще не было объявлено официально.

Нойерт будет представлять Госдепартамент, в том числе на традиционных ежедневных брифингах для прессы. Мероприятия такого рода были временно приостановлены незадолго до инаугурации Трампа 20 января. Госдеп пообещал, что брифинги возобновятся с 6 марта.

Трамп не раз положительно отзывался о Fox & Friends. Однажды он заявил, что является фанатом этого шоу уже «долгое время».

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа
05 марта 2017
Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа 2
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
04 марта 2017
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма 2
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
03 марта 2017
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
28 февраля 2017
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
28 февраля 2017
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
28 февраля 2017
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО)
28 февраля 2017
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО) 47
Новая политическая реальность
28 февраля 2017
Новая политическая реальность 13

Идет загрузка...