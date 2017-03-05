Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа

18:06, 05 марта 2017, ПАИ

Журналист телеканала Fox News Хизер Нойерт назначена на должность пресс-секретаря госдепартамента США, сообщает агентство Bloomberg.

47-летняя журналист, ведущая одной из любимых передач президента США Дональда Трампа Fox & Friends, приняла предложение на этой неделе, однако, как сообщили источники агентства, решение еще не было объявлено официально.

Нойерт будет представлять Госдепартамент, в том числе на традиционных ежедневных брифингах для прессы. Мероприятия такого рода были временно приостановлены незадолго до инаугурации Трампа 20 января. Госдеп пообещал, что брифинги возобновятся с 6 марта.

Трамп не раз положительно отзывался о Fox & Friends. Однажды он заявил, что является фанатом этого шоу уже «долгое время».