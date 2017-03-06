День театрального кассира празднуется сегодня

10:35, 06 марта 2017, ПАИ

6 марта отмечается День театрального кассира, сообщает calend.ru. В 2009 году Государственный драматический театр «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, предложил отмечать этот профессиональный праздник.

Инициативу поддержали руководители других театров. С тех пор в первый понедельник марта чествуют представителей профессии, с которой на самом деле начинается театр. Именно кассиры помогают зрителям ориентироваться в театральной жизни городов, одновременно обеспечивая материальное благополучие самих театров.

Напомним, что 27 марта отмечается Всемирный день театра.