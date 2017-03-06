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Общество

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при планировании поездок детей

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом, в ходе которой выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что ООО Клуб путешественников «Геотурв» (организатор поездки) не направило в органы Роспотребнадзора информацию о планируемых сроках поездки детей (в феврале 2017 года) в пассажирском поезде. Кроме того, у несовершеннолетних не имелось медицинских справок об отсутствии контактов с инфекционными больными.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла генеральному директору указанного общества представление. Ход его рассмотрения и устранения нарушений находится на контроле.

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