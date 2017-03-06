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Общество

Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку

Что может быть лучше дома или дачи, расположенных на берегу реки в тихом и живописном месте, недалеко от Пскова? Только дом или дача, расположенные в коттеджном поселке, рядом с сосновым бором, находящимся всего в двух километрах от Пскова, по цене от 20 тысяч рублей за сотку!

Если с приходом весны вы планируете возобновить поиск и хотите купить земельный участок в Псковской области, подходящий для капитального строительства или для обустройства дачи, обязательно приглядитесь к земельным участкам «Солнечный берег», расположенным в деревне Глоты, что сразу за мостом «Череха».

В настоящее время на территории поселка организовано дорожное сообщение, и на лето 2017 года запланировано продолжение работ по обустройству внутрипоселкового дорожного полотна. Уже проведено электричество.

В поселке достаточно активно ведется строительство и первые жители уже вовсю обустраивают свою загородную жизнь. На первой линии реки осталось всего несколько участков.

Поэтому, если вы хотите начать садово-огородные работы или заняться строительством загородного дома уже этой весной, запишитесь на просмотр и бесплатную консультацию специалиста центра недвижимости «Авентин – Псков» по телефону 8112-29-84-84.

Подробная информация об участках: http://aventin-pskov.ru/land-sunny-beach/land-sunny-beach/.

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