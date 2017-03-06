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Политика

Псковский молодежный парламент выявит уровень гражданской позиции горожан

С 3 марта по 10 апреля Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов проводит опрос молодежи Пскова, направленный на «выявление отношения к избирательному процессу и уровня гражданской позиции молодёжи».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе молодежного парламента, объектом исследования станут псковичи в возрасте от 14 до 35 лет. Всего при помощи анкет, состоящих из 16 вопросов, планируется опросить более 400 респондентов. 

Исследование призвано выявить уровень гражданско-правовой культуры псковской молодёжи, узнать мнение ее представителей о значимости выборов как демократической процедуры, уровня правовой культуры по вопросам избирательного права и процесса в Российской Федерации, информированности молодёжи о процедуре выборов.

Результаты исследования должны быть опубликованы после 10 апреля на сайте Избирательной комиссии Псковской области или в официальной группе Молодёжного парламента в соцсети «ВКонтакте».

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