Псковский молодежный парламент выявит уровень гражданской позиции горожан

13:15, 06 марта 2017, ПАИ

С 3 марта по 10 апреля Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов проводит опрос молодежи Пскова, направленный на «выявление отношения к избирательному процессу и уровня гражданской позиции молодёжи».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе молодежного парламента, объектом исследования станут псковичи в возрасте от 14 до 35 лет. Всего при помощи анкет, состоящих из 16 вопросов, планируется опросить более 400 респондентов.

Исследование призвано выявить уровень гражданско-правовой культуры псковской молодёжи, узнать мнение ее представителей о значимости выборов как демократической процедуры, уровня правовой культуры по вопросам избирательного права и процесса в Российской Федерации, информированности молодёжи о процедуре выборов.

Результаты исследования должны быть опубликованы после 10 апреля на сайте Избирательной комиссии Псковской области или в официальной группе Молодёжного парламента в соцсети «ВКонтакте».