Проект «Единой России» «Городская среда» соберёт предложения по благоустройству дворов

10:50, 06 марта 2017, ПАИ

Партийный проект «Единой России» «Городская среда» в регионах организует приём предложений граждан по благоустройству дворов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Памятка о проекте практически готова, это будет раздаточный материал, с которым можно выходить во дворы, встречаться с людьми, обсуждать и рассказывать. Важно, чтобы на уровне граждан было четкое понимание, что есть такой партпроект, который изменит их повседневную жизнь», – сообщил на селекторном совещании, посвященном ходу реализации проекта координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев.

Он напомнил, что партпроект направлен на поэтапное обустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в центрах субъектов и муниципалитетов на основании инициатив граждан. «Нам важно обеспечение контроля на каждом этапе реализации проекта. У нас была контрольная дата – 1 марта. Все регионы уже заключили соглашение с Минстроем о предоставлении федеральной субсидии. В рамках федерального бюджета запланированы 20 миллиардов рублей, которые будут направлены в 72 региона. До 15 марта должны быть приняты региональные программы благоустройства городской среды. На дворы из федеральной субсидии направляется 2/3 средств, а 1/3 пойдет на общественные территории – это благоустройство парков, скверов, бульваров», – рассказал координатор проекта.

Александр Васильев указал на то, что есть минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень обустройства является открытым и может быть дополнен по решению субъекта.

«Эти правила должны быть указаны в региональной программе, ограничений тут нет. Собственники сами решают, какие работы необходимо выполнить, наша задача – помочь им определиться. Необходимо учитывать комплексность работ, чтобы после их окончания все параметры минимального перечня присутствовали», – обратился он к регионам.

Координатор проекта призвал региональные отделения партии на уровне создаваемых общественных советов уделить внимание тому, где будут проводиться работы и уведомить об этом граждан, чтобы люди знали перечень работ и могли оценивать результаты.

«До 25 мая должно пройти утверждение муниципальных программ. В целях общественного контроля и координации рекомендуется создавать на уровне муниципалитета общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий, движений, общественных организаций и иных лиц для комиссионной оценки предложений и контроля за реализацией программы. Представителям «Единой России» необходимо входить в такие комиссии», - пояснил депутат.

Александр Васильев напомнил, что в ходе предвыборной кампании одним из самых частых и актуальных вопросов на встрече с избирателями был вопрос благоустройства дворовых территорий. Эта тема затрагивает более 30 миллионов человек, поэтому повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды стало для «Единой России» приоритетом. Результатом этих вопросов и встреч стали поправки, которые инициировала «Единая Россия», – добавил он.

Напомним, 7 февраля президиум генсовета партии принял решение о начале реализации шести новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя».