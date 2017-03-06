Соцсеть Facebook начала борьбу с недостоверными новостями

10:54, 06 марта 2017, ПАИ

Социальная сеть Facebook запустила функцию, с помощью которой пользователи, заподозрившие, что какое-либо новостное сообщение, опубликованное на просторах этой социальная сети, является недостоверным или же вымышленным, могут открыто заявить об этом. Теперь рядом с такими постами появляется особый значок, свидетельствующий, что приводимые в ней сведения вызывают сомнения в их правдивости. Об этом сообщает ТАСС.

Пользователи, которые заметили «фейковое» сообщение в ленте новостей соцсети, кликают в одну из областей соответствующего поста, отмечая, что информация кажется им подозрительной. После этого новость модерируют эксперты специальных сайтов и компаний, сотрудничающих с Facebook и занимающихся проверками фактов.

Если информация будет признана недостоверной или вызывающей сомнения, то над таким сообщением в соцсети появится красный квадрат с треугольником и восклицательным знаком внутри. При желании пользователь сможет перейти по ссылке и прочесть, почему та или иная история не соответствует истине.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,86 млрд пользователей во всем мире.