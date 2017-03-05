В Великих Луках завершается ремонт театра

10:57, 06 марта 2017, ПАИ

Ремонт здания драматического театра в Великих Луках входит в завершающую стадию. Как сообщила Псковскому агентству информации директор театра Валентина Зандер, сейчас ведутся отделочные работы внутри здания.

Строители уже приступили к восстановлению лепнины, в зрительном зале установлены карнизы и розетка под основную люстру. Также лепнина украсит вестибюль, фойе и колонны. Кроме того, установлен поворотный круг сцены, следующим этапом станет сооружение настила.

Творческий коллектив театра готовится к профессиональному празднику – Международному дню театра. Великолучан ждёт премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры имени Ленина 27, 28 и 29 марта в 18:30.