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Культура

В Великих Луках завершается ремонт театра

Ремонт здания драматического театра в Великих Луках входит в завершающую стадию. Как сообщила Псковскому агентству информации директор театра Валентина Зандер, сейчас ведутся отделочные работы внутри здания.

Строители уже приступили к восстановлению лепнины, в зрительном зале установлены карнизы и розетка под основную люстру. Также лепнина украсит вестибюль, фойе и колонны. Кроме того, установлен поворотный круг сцены, следующим этапом станет сооружение настила.

Творческий коллектив театра готовится к профессиональному празднику – Международному дню театра. Великолучан ждёт премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры имени Ленина 27, 28 и 29 марта в 18:30.

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