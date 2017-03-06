Поэт Иван Иванов стал гостем творческой встречи в псковском Красном Кресте

11:11, 06 марта 2017, ПАИ

В гостиной псковского Красного Креста прошла творческая встреча с поэтом Иваном Ивановым, на которую пришли активисты старшего поколения проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Иван Иванов рассказал о себе и своём творческом пути. Затем читал свои стихи, наполненные любовью к природе, стране и людям. Поэт поразил слушателей глубиной и многогранностью своих стихов и в то же время их простотой и звучностью. Искренние, теплые, душевные стихи покорили всех присутствующих. Более часа поэт читал свои произведения, но время пролетело незаметно. Не зря говорят, что в руках поэтов находятся не только ручка и бумага, но и время, пространство, мир», - рассказали в Псковском Красном Кресте.

Творческая встреча прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением немецкого Красного Креста в Гере (Германия).