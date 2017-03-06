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Общество

На трассе Санкт-Петербург - Псков чёрные копатели на ходу выбрасывали из автомобиля оружие

В Лужском районе Ленинградской области на трассе Санкт-Петербург - Псков чёрные копатели на ходу выбрасывали из машины оружие времен Великой Отечественной войны после сигнала остановки от полицейских, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. 

В пятом часу дня 5 марта в деревне Жельцы полицейские остановили автомобиль Audi. Во время торможения из машины из салона на обочину полетели свертки. Как выяснилось, в одном из них был автомат ППШ, во втором карабин системы «Маузер». Выкидывал оружие 29-летний пассажир, а за рулем сидел его 24-летний приятель.   

Оружие отправили на экспертизу, с молодыми людьми работают сотрудники полиции, выясняя, откуда у них оружие.

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