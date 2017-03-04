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В Псковской области задержали еще 5 нетрезвых водителей-рецидивистов

В Пскове, Великих Луках, Новосокольническом и Красногородском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 3 марта в Пскове на улице Леона Поземского стражи порядка остановили автомобиль «Рено»,  за рулем которого находился нетрезвый 40-летний гражданин. А ночью 4 марта по улице Коммунальной на «Вольво» ехал 22-летний молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 3 марта в Великих Луках на улице Холмской дорожные полицейские выявили нетрезвого 32-летнего водителя, находившегося за рулем автомобиля «Киа»,  4 марта в Новосокольниках по улице Шоссейной на ВАЗе передвигался нетрезвый 30-летний мужчина. В Красногородском  районе 5 марта полицейские остановили ВАЗ, которым управлял 26-летний нетрезвый местный житель.

По данным фактам проводятся проверки. Граждане понесут наказание  в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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