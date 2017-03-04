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ВАЗ наехал на деревья в Псковском районе

5 марта в Псковском районе на 201-м километре дороги Великий Новгород - Псков водитель автомобиля ВАЗ-21102 на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в деревья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате автомобилист с полученными травмами был госпитализирован.

Днем ранее в Порховском районе на 154-м километре той же трассы 59-летний водитель машины «Хонда», находясь в нетрезвом состоянии, сбил 21-летнего молодого человека, который шел в попутном направлении по обочине. В результате аварии пешеход скончался на месте. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, но позже был обнаружен.

Кроме того, 4 марта в Великих Луках у дома 39 по Октябрьскому проспекту 29-летний водитель автомобиля «Хендай Соната», не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, столкнулся с машиной ВАЗ-217230 под управлением 69-летнего мужчины. В итоге водитель последней самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

3 марта в Стругокрасненском районе на 217-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 42-летняя женщина-водитель «Киа Рио» не справилась с управлением, съехала в кювет, где врезалась в дерево и перевернулась. Водитель и ее 7-летняя пассажирка доставлены в больницу.

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