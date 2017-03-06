Поддельную пятитысячную купюру изъяли в одном из финансовых учреждений Пскова

11:29, 06 марта 2017, ПАИ

3 марта в одном из финансовых учреждений Пскова полиция изъяла поддельную пятитысячную купюру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.