Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы

11:38, 06 марта 2017, ПАИ

«Ситуация с ямочностью на дорогах города в этом году серьезнее, чем в прошлые годы, поэтому и реакция соответствующих служб на сложившуюся ситуацию должна быть эффективной и продуктивной», - заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, так он прокомментировал интерактивный прием заявок по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова.

«Ежедневные мониторинги Управления городского хозяйства (УГХ), обращения жителей в СМИ, замечания общественников мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта», - пояснил Алексей Захаров.

Сегодня, 6 марта, на портале администрации города заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова. Псковичи могут напрямую рассказать городским службам о том, какие, по их мнению, участки дорог требуют ремонта в этом сезоне.

Онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.

В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.

Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная…Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок – о принятых мерах.