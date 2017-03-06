3
16:20
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
14:55
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака
12:15
Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием
11:38
Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы
10:46
Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку
10:03
В Пскове запретили выход на лёд
10:00
Псков вошёл в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта
Еще новости
Общество

Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы

«Ситуация с ямочностью на дорогах города в этом году серьезнее, чем в прошлые годы, поэтому и реакция соответствующих служб на сложившуюся ситуацию должна быть эффективной и продуктивной», - заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, так он прокомментировал интерактивный прием заявок по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова.

«Ежедневные мониторинги Управления городского хозяйства (УГХ), обращения жителей в СМИ, замечания общественников мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта», - пояснил Алексей Захаров.

Сегодня, 6 марта, на портале администрации города заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова. Псковичи могут напрямую рассказать городским службам о том, какие, по их мнению, участки дорог требуют ремонта в этом сезоне.

Онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.

В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.

Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная…Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок – о принятых мерах.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака
06 марта 2017
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака
Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием
06 марта 2017
Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием
Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы
06 марта 2017
Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы 3
Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку
06 марта 2017
Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку
В Пскове запретили выход на лёд
06 марта 2017
В Пскове запретили выход на лёд
Псков вошёл в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта
06 марта 2017
Псков вошёл в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта 8
На этой неделе у псковичей есть возможность купить квартиры со скидкой до 70 тысяч рублей
06 марта 2017
На этой неделе у псковичей есть возможность купить квартиры со скидкой до 70 тысяч рублей

Идет загрузка...