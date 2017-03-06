На круглый стол «Отречение в Пскове» приглашают горожан

12:10, 06 марта 2017, ПАИ

6 марта в 15:00 Псковский государственный университет (кафедра отечественной истории), историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Военно-исторический клуб Кольчуга приглашают на круглый стол «Отречение в Пскове», посвящённый 100-летию Отречению Николая II от престола и 100-летию Февральской революции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В мероприятии примут участие историки, краеведы, музейные и архивные работники, читатели и др. В рамках круглого стола прозвучат краткие выступления, обмен мнений. Присутствующие ознакомятся с выставкой копий документов «Февральская революция» из фондов Государственного архива Псковской области, выставкой копий документов «Мир – народам!» «Земля - крестьянам!» «Фабрики – рабочим!» из фондов Отделения документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области», с книжно-иллюстративной выставкой «Николай II и его время» из фондов ИКБ им. И. И. Василёва.

2 (15) марта 1917 года император Николай II Александрович Романов отрёкся от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович подписал акт о непринятии престола, подтвердив тем самым легитимность только что созданного Временного правительства. С правлением династии Романовых, как и с монархией в России, было покончено.

Псковичей ждут по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал; телефон 66-43-24.