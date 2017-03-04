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Начальнику боевой подготовки штаба ЗВО оторвало ноги взрывом фугаса в Сирии

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил серьёзные ранения в результате подрыва радиоуправляемого фугаса заложенного сирийскими боевиками на дороге от авиабазы Тияс в город Хомс. 

Как сообщает «КоммерсантЪ», инцидент произошёл ещё 16 февраля, когда генерал в сопровождении ещё 5 российских военнослужащих ехал в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр» в составе автоколонны. Он должен был оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ. Однако в 4 км от Тияса бронемашина была подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, после чего по колонне был открыт огонь.

Четверо из шести человек, находившихся в «Тигре», погибли. При этом генерал Милюхин получил серьезные травмы: ему оторвало обе ноги, а один из осколков выбил глаз. Раненный силами спецназа был экстренно эвакуирован на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. После стабилизации его состояния офицер был переправлен в московский госпиталь имени Бурденко. 

Милюхин стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. 

По сведениям издания, обстановка в Хомсе остается сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники. По данным российских военных, сейчас в восточной части провинции войска Башара Асада укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить возможные контратаки боевиков на Пальмиру и ведут наступление на восток. Накануне командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью телеканалу «Россия 24» признал, что особую роль в освобождении Пальмиры сыграла не только российская авиация, но и бойцы сил специальных операций, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. По данным «Коммерсанта», в Пальмиру и прилегающий к ней город Тадмор для обеспечения порядка могут быть переброшены подразделения военной полиции РФ.

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