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Общество

В России планируется ужесточить контроль за нарушителями ПДД на автомобилях с иностранными номерами

В России планируется ужесточить контроль за нарушителями ПДД на машинах с иностранными номерами, пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас иностранцев наказывают лишь за самые грубые нарушения, в частност,и за вождение в пьяном виде.

Планируется, что правоохранительные органы России, Белоруссии и Казахстана наладят обмен информацией о нарушителях. Проект соответствующего межправительственного соглашения готовится странами Таможенного союза.

По данным Госавтоинспекции, в 2016 году иностранцы и лица без гражданства совершили 1,67 млн нарушений ПДД на российских дорогах (+4,5% к 2015 году). Это 6% от всех нарушений, совершенных водителями на территории России и зафиксированных инспекторами без участия автоматических камер. 10,6 тыс. иностранцев, в частности, управляли автомобилем в состоянии опьянения и 11,3 тысяч отказались от освидетельствования. По вине иностранцев произошло более 5 тысяч ДТП с пострадавшими (+5,7%).

В случае, когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. Система фотовидеофиксации в России, хотя и распознает номер автомобиля, не обладает данными о владельце, а значит, не может выслать «письмо счастья». Кроме того, нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых нарушений, закрепленных в конвенции 1997 года. Для решения этой проблемы нужен доступ к базе данных белорусских правоохранительных органов (ГАИ Республики Беларусь) и МВД Казахстана.

Из проекта соглашения следует, что при выявлении нарушения автомобилем с белорусскими и казахстанскими номерами ГИБДД будет оформлять штрафное «письмо счастья» и направлять его собственнику, а в случае неуплаты им штрафа в срок (70 дней) материалы будут направлены в уполномоченный орган для принудительного взыскания штрафа (судебные приставы). В приложении к соглашению установлен список правонарушений, фиксируемых камерами, которые будут признаваться странами: скорее всего, туда войдут нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу и другие составы. Информация о неуплате штрафа в срок будет передаваться судебным приставам РФ, Республики Беларусь и Казахстана. Такая же участь ждет российских водителей, выезжающих за рубеж.

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