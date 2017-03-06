Около 20 пилотов псковского клуба парапланеристов совершили традиционный перелет в Новгородской области

13:33, 06 марта 2017, ПАИ

В субботу, 4 марта, около 20 пилотов псковского клуба парапланеристов совершили традиционный перелет в Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор и руководитель клуба Мирон Антипов.

По его словам, перелет был совершен из деревни Новолок в Рдейский Успенский монастырь.

«Мы проводим такие перелеты каждый год. Ранее в них принимали участие около 100 пилотов, но в этом году мы решили провести в сокращенном варианте, поэтому в этот раз только 20 пилотов», - рассказал Антипов.

Он также добавил, что перелет прошел без происшествий, все участники успешно долетели. «В следующем году мероприятие планируется расширить, набрать большее количество участников», - отметил он.