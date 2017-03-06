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Общество

Около 20 пилотов псковского клуба парапланеристов совершили традиционный перелет в Новгородской области

В субботу, 4 марта, около 20 пилотов псковского клуба парапланеристов совершили традиционный перелет в Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор и руководитель клуба Мирон Антипов.

По его словам, перелет был совершен из деревни Новолок в Рдейский Успенский монастырь. 

«Мы проводим такие перелеты каждый год. Ранее в них принимали участие около 100 пилотов, но в этом году мы решили провести в сокращенном варианте, поэтому в этот раз только 20 пилотов», - рассказал Антипов.

Он также добавил, что перелет прошел без происшествий, все участники успешно долетели. «В следующем году мероприятие планируется расширить, набрать большее количество участников», - отметил он. 

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