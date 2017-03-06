Более 100 школьников приняли участие в муниципальных соревнованиях зимнего фестиваля ГТО в Великолукском районе

12:51, 06 марта 2017, ПАИ

28 февраля в Великолукском районе в МОУ «Переслегинская гимназия» состоялись муниципальные соревнования Зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, в состязаниях приняли участие более 100 школьников, относящихся ко II III, IV, V и VI ступеням комплекса ГТО.

Программа фестиваля включала прием тестов ГТО в следующих дисциплинах: прыжок в длину с места, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из пневматической винтовки.

В возрастной группе 11-12 лет (III ступень) среди мальчиков первое место занял В. Щедрин (Русановская школа), среди девочек наибольшее количество баллов набрала П. Астахова (Лычевская школа).

В возрастной группе 9-10 лет (II ступень) среди мальчиков отличный результат показал Д. Российцев (Демидовская школа), среди девочек лучшей стала С. Баканева (Булынинская школа).

Среди мальчиков IV ступени первое место поделили Н. Убейник (Пореченская школа) и Е. Алланазаров (Ивановская школа). Среди девочек в этой же ступени лидировала А. Бенусова (Пореченская школа).

Среди юношей V ступени первым стал А. Иванов (Переслегинская гимназия), в VI ступени победил А. Ефимов (Ивановская школа). Среди девушек в V ступени победу одержала М. Медведева (Пореченская школа), в VI ступени лучший результат был у М. Скорик (Ивановская школа).

В командном первенстве среди средних школ победила команда Пореченской (1558 баллов), на втором месте – Лычевская (1486 баллов), на третьем – Ивановская школа (1444 балла). Среди основных школ отличный результат показала команда Демидовской (927 баллов), ей уступила команда Русановской (881 балл), на третьем месте – команда Кировская школы (841 балл).

Победителям I этапа фестиваля в личном зачете предстоит в составе команды муниципального образования принять участие во II (региональном) этапе, который пройдет 16 марта в городе Новосокольники.