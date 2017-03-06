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Спорт

Псковичи стали призерами Первенства Северо-Запада по тяжелой атлетике

Представители псковского спортивного клуба «Пауэр» стали призерами Первенства Северо-Запада по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. Соревнования прошли 2-5 марта в Выборге (Ленинградская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации тяжелой атлетики Псковской области.

Фото из группы спортклуба "Пауэр" в соцсети "ВКонтакте"

Два спортсмена, выступающие за псковский регион, боролись за победу в весовой категории до 56 килограммов. В итоге Олег Берлов набрал в сумме двоеборья 179 килограммов и занял второе место, результат Владимира Васильева — 175 килограммов и бронзовая медаль. При этом оба атлета выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Фото из группы спортклуба "Пауэр" в соцсети "ВКонтакте"

К состязаниям спортсменов готовит тренер Игорь Цветков.

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