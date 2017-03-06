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Общество

Специалисты обнаружили ГМО-сою в шроте, поступившем в Псковскую область из Калининградской

Специалисты обнаружили несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям соевого шрота, поступившего в Псковскую область из Калининградской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ходе лабораторных исследований образцов продукции в них была обнаружена генно-модифицированная соя. В настоящее время Управление предпринимает меры по пресечению оборота товара.

Кроме того, автомобильных пунктах пропуска Лудонка (Пыталовский район) и Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз продовольственного картофеля у ручной клади. Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата. Вес груза, перевозимого из Латвии составил 10,7 кг, из Литвы — 15,2 кг.

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