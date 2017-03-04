Под предлогом снятия порчи мошенница украла у псковички три кольца

11:43, 06 марта 2017, ПАИ

В Пскове неизвестная злоумышленница под предлогом снятия порчи завладела имуществом местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 4 марта в торговый павильон по улице Коммунальной зашла женщина лет пятидесяти, одетая в темную одежду. Под предлогом снятия порчи она похитила у работницы павильона три кольца золотистого цвета, после чего скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность в общении с незнакомцами. При возникновении подобных ситуаций постарайтесь запомнить приметы мошенников и незамедлительно обращайтесь в полицию.