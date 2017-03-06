Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием

12:15, 06 марта 2017, ПАИ

Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники, расположенного по адресу Киселева 8, пополнилось новым медицинским оборудованием. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила главный врач филиала Галина Неваленная.

«Отделение открылось недавно, 9 января. Мы уже здесь почти обжились, теперь мы организовали лабораторию, которая работает как мини-поликлиника. Сейчас мы дооснащаем отделение, у нас есть необходимый дефибриллятор, аппарат ЭКГ, закупили новый анализатор мочи, который стоит почти 70 тысяч рублей.», - рассказала Галина Неваленная.

Она также добавила, что здание филиала поликлиники было недавно отремонтировано, приобретена новая мебель.

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«Медицинское оборудование достаточно дорогое», - добавила главврач.