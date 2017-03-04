Полиция поймала великолучанина, укравшего банковскую карту у собутыльника

12:17, 06 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу имущества у местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в квартире дома по проспекту Гагарина после совместного распития спиртного один из участников вечеринки украл банковскую карту у своего знакомого, а позднее снял с нее более 50 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – безработный, ранее судимый великолучанин 1965 года рождения. Похищенную банковскую карту изъяли. Возбуждено уголовное дело.