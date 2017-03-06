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Общество

В Псковской областной библиотеке пройдет выставка электронных изданий об истории женского вопроса в России

7 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке региональный центр Президентской библиотеки выставит электронные копии изданий, раскрывающих историю женского вопроса в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В частности исследовательница М. Дитрих в труде «Русская женщина великокняжеского времени» (1904 год), оцифрованном Президентской библиотекой, пишет о том, как менялось положение слабого пола на Руси с принятием христианства: «Долголетнее теремное затворничество русской женщины, от которого она так сравнительно недавно избавилась, сковавшее её волю, способности, развитие, отнявшее у неё все человеческие права, кроме единственного – деторождения – это затворничество совершенно отодвинуло от нас и загородило другую эпоху – когда женщина признавалась человеком, когда она свободно пользовалась всеми дарами природы и способностями, данными ей Богом. Я говорю о язычестве и христианстве».

В отпечатанной в типографии Московского университета книге Н. Благоразумова «Права и значение женщины в историческом их проявлении» (1880 год), доступной на портале Президентской библиотеки, говорится: «Нечего пугаться того обстоятельства, что целая половина рода человеческого желает войти в свои права и в действительности сделаться столь же разумно свободным человеком, как и мужчина». К этому подводила сама история.

О том, какое отношение к женщинам сложилось в первые годы советской власти, рассказывает ряд изданий начала прошлого века, например, «Права трудящейся женщины по советским законам»: «Для заключения брака никаких формальностей, всё очень просто и легко. Так же легко и просто развестись. Ибо нельзя же в самом деле считать, что люди, раз поженившись, век должны жить вместе. По Советскому закону развод совершается без всяких затруднений, даже при желании одного из супругов – всё равно, жены или мужа. Они получают выписку из подотдела, где регистрировались, и делу конец, брак прекращён», – толкует издание законы 1925 года.

Напомним, что Фонд Президентской библиотеки является уникальным хранилищем материалов по истории российской государственности, частью которой стал и так называемый «женский вопрос». 

Доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

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