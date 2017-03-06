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Общество

Мальчишник в честь женского праздника организует Молодёжный центр в Пскове

«Сценический мальчишник» в честь женского праздника организует Молодёжный центр и студенческий профком ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре.

«Девушки, ничего не планируйте на вечер вторника, ведь только 7 марта у вас будет возможность побывать на настоящем мальчишнике! – обращаются организаторы в официальной встрече мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». - Всем известно, что на такие мероприятия девушкам вход закрыт, но в этот раз для милых дам сделают исключение».

Формат праздника подразумевает концерт, номера которого будут исполнять исключительно юноши. Вокалисты, чтецы, танцоры, фокусники – более 15 выступающих. На концерте ожидается небольшой игровой интерактив – в интеллектуально-развлекательной битве сразятся блондинки и брюнетки.

Праздник состоится 7 марта в 19:00 в IRON CLUB (Октябрьский проспект, 56-Е). Вход свободный.

«Приходи сама и приводи подругу, – обращаются организаторы ко всем жительницам Пскова. - Будет жарко и очень весело!»

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