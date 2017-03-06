В Великих Луках на ремонт дорог и дворов направят более 24 млн рублей

12:39, 06 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках более 24 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт дорог, ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, об этом на заседании Великолукской гордумы доложила началник финансового управления Наталья Дмитриева.

Заседание ВГД началось с корректировки проекта бюджета города на текущий год и плановый период 2018 и 2019 годов. Как пояснила депутатам Н. Дмитриева, изменения связаны с поступлениями межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, использованием собственных средств, остатка за прошлый год и отпавших расходов по экономии в рамках торгов.

В частности, народные избранники согласовали выделение дополнительно к уже запланированным средствам субсидии на реконструкцию и техническое перевооружение драматического театра, на поддержку отрасли культуры – комплектование книжных фондов городских библиотек.

Также в городской бюджет поступили и будут направлены по назначению субсидии на строительство велоцентра, на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, программу для молодых семей «Жилище» и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Помимо этого, депутаты согласовали субсидию на возведение школы.