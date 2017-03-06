ОНФ попросил проверить страховщиков, которые не оформляют электронное ОСАГО

13:54, 06 марта 2017, ПАИ

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» обратились в Центробанк РФ с просьбой проверить страховые компании, которые некачественно предоставляют услугу по оформлению полисов ОСАГО в электронном виде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, согласно вступившим в силу 1 января поправкам в законодательство, страховщики обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде всем, кто обратится к нему с заявлением. Однако общественники по результатам мониторинга выполнения этого закона констатируют, что не во всех регионах автолюбители действительно могут купить электронное ОСАГО.

Например, в Самаре представители ОНФ провели серию «контрольных закупок», проверив 14 присутствующих в регионе страховых компаний на возможность оформить у них электронный полис. Как показала общественная проверка, сайты 9-ти страховщиков не позволили оформить ОСАГО в электронном виде. Сложности в получении электронных полисов были выявлены и в других регионах: например, в Удмуртии на сайтах 3-х проверенных общественниками компаний воспользоваться услугой оказалось затруднительно, в Северной Осетии активисты ОНФ также отмечали, что официальные сайты страховых компаний функционируют не на должном уровне.

Попытки оформить полис наталкивались на сообщения о технических проблемах, «зависание», перенаправление на сайт другой страховой организации, невозможность указать в электронном бланке субъект РФ, номер полиса или диагностической карты. При этом, согласно нормативу ЦБ РФ, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 мин. в сутки, а при необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана не менее, чем за сутки разместить на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Выполнения всех этих требований активисты ОНФ на сайтах страховщиков не обнаружили.

Результаты мониторингов руководитель проекта «За права заемщиков» Виктор Климов направил в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой проверить страховые компании, на сайтах которых активисты зафиксировали сбои. К обращению в Центробанк приобщены данные мониторинга публичных обращений граждан с жалобами на страховые компании, имеющие лицензию на заключение договоров ОСАГО. Мониторинг показал, что наибольшее число жалоб потребителей (39%) связано с проблемами в системе электронного оформления полисов (периодическая неработоспособность системы, невозможность по разным причинам заполнить электронные формы заявлений). По оценкам экспертов ОНФ, многочисленные жалобы свидетельствуют о том, что страховщики умышленно препятствуют заключению договоров ОСАГО в электронном виде, несмотря на требования закона и регулятора. Они поясняют, что в довесок к электронному полису нельзя навязать дополнительные страховки, а коэффициент бонус-малус (КБМ) рассчитает точная бездушная машина, а не заинтересованный в увеличении итоговой суммы сотрудник страховой компании.

«Конечно, выборка нашего мониторинга недостаточно велика. За первый месяц нового года на публичных ресурсах появилось чуть больше сотни обращений. Вместе с тем, для нас показательно, что страховому рынку не хватило шести месяцев тестового периода, чтобы наладить уверенную работу электронных сервисов. Оно и понятно - страховщикам не особенно хочется продавать ОСАГО в электронном виде, и наши пробные закупки это лишний раз подтверждают. Фактически для потребителя тестовый период наступил только сейчас. Сколько времени надзор еще даст на раскачку страховому рынку - это вопрос. Понятно, что потребителю тоже нужно привыкнуть, но страховщикам не следует забывать об обязательствах, возложенных на них тем же законом, и следует поторопиться с устранением технических проблем», – подчеркнул Виктор Климов.