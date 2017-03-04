На фабриках в Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа

14:48, 06 марта 2017, ПАИ

Роспотребнадзор подтвердил, что в Московской области выявлены очаги распространения птичьего гриппа, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор проводит профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей. «Организованы подворные обходы в ближайших населенных пунктах, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, проводятся лабораторные исследования материала от работников, разъяснительная работа с населением по правилам содержания домашней птицы, установлен контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий», — говорится в сообщении.

Как сообщает Lenta.ru, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицефабриках в Пушкинском, Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больными птицами. В связи с угрозой распространения птичьего гриппа уничтожению подлежит около 400 тысяч птиц.

Известно, что на предприятии «Смена» в деревне Березняки Сергиево-Посадского района за четыре дня от птичьего гриппа погибли более11 тысяч кур. Эпидемия началась 27 февраля, введен режим чрезвычайной ситуации.

Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Также заболеть можно после употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Кроме того, опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.