Более 2,5 млн рублей потратят в этом году на снос деревьев в Пскове

14:25, 06 марта 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на выполнение комплекса работ по сносу аварийных деревьев в Пскове в 2017 году. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 649 тысяч 999 рублей, средства заложены в бюджете города. Подрядчику предстоит спилить деревья диаметром до 52 см (240 м³), диаметром 52-100 см (600 м³), диаметром более 100 см (400 м³). Также в техзадании значится измельчение пней с засыпкой ям растительной землей, без повреждения асфальтобетонного, плиточного, гравийного и другого покрытия, вывоз и утилизация порубочных остатков и мусора, посев газонов (279 м²).

Аукцион назначен на 20 марта.

