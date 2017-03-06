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Общество

Более 2,5 млн рублей потратят в этом году на снос деревьев в Пскове

Объявлен аукцион на выполнение комплекса работ по сносу аварийных деревьев в Пскове в 2017 году. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 649 тысяч 999 рублей, средства заложены в бюджете города. Подрядчику предстоит спилить деревья диаметром до 52 см (240 м³), диаметром 52-100 см (600 м³), диаметром более 100 см (400 м³). Также в техзадании значится измельчение пней с засыпкой ям растительной землей, без повреждения асфальтобетонного, плиточного, гравийного и другого покрытия, вывоз и утилизация порубочных остатков и мусора, посев газонов (279 м²).

Аукцион назначен на 20 марта.
 

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