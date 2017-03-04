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Задержаны 20 иностранцев, пытавшиеся сбежать в Евросоюз через Псковскую область

3-4 марта сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 20 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из случаев произошел в Пыталовском районе, где вечером 3 марта пограничный наряд выявил характерные признаки движения в сторону государственной границы многочисленной группы лиц. Невзирая на численный перевес возможных нарушителей, наряд выдвинулся на их поиски. В результате действий пограничников, в 400 метрах от государственной границы задержаны 12 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии в возрасте от 19 до 46 лет, которые скрытно двигались по лесу.

Другой случай произошел утром 4 марта в Себежском районе. Местный житель обратил внимание на уверенно следующих в сторону государственной границы граждан колоритной внешности в сопровождении двух лиц славянской наружности и сообщил об этом пограничникам. Своевременная реакция должностных лиц Пограничного Управления на полученный сигнал позволила в течение получаса задержать шестерых граждан Народной Республики Бангладеш и сопровождавших их двух граждан одной из бывших союзных республик.

В результате проведенных административно-процессуальных мероприятий пограничникам стало известно, что все задержанные имели намерение скрытно пересечь государственную границу и отправиться в страны Евросоюза.

За совершенные деяния все задержанные иностранцы понесут соразмерное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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