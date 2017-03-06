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Политика

Адвокатская палата Псковской области подписала соглашение о сотрудничестве с Молодёжным парламентом

Адвокатская палата Псковской области подписала соглашение о взаимном сотрудничестве с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковскому агентству информации в палате, подписание соглашение прошло в торжественной обстановке в администрации региона на пленарном заседании Молодёжного парламента.

Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон в области организации и проведения совместных тематических семинаров, форумов, научно-практических конференций, проектов и иных мероприятий, направленных на совершенствование регионального законодательства, а также повышения гражданско-правовой культуры населения.

«Адвокатская палата не только готова к сотрудничеству с Молодёжным парламентом в области проведения совместных мероприятий, экспертиз законодательных инициатив, но и также заинтересована в вовлечении молодых адвокатов в деятельность Молодёжного парламента», - отметил президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов.

Стороны выразили надежду, что одним из итогов взаимного сотрудничества станет выработка предложений о внесении изменений и дополнений в региональное законодательство по соблюдению прав и законных интересов граждан. Так, одной из актуальных тем, требующих особого внимания и обсуждения, является реализация Закона Псковской области «О бесплатной юридической помощи в Псковской области». В ближайшее время по данному вопросу будут проведены ряд круглых столов и рабочих встреч.

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