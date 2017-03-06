В преддверии 8 Марта Иван Цецерский вручил псковским семьям сертификаты на материнский капитал

14:38, 06 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 6 марта, в преддверии Международного женского дня в Пенсионном фонде глава Пскова Иван Цецерский вручил сертификаты на материнский капитал четырем семьям, имеющим по двое детей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города поздравил мам с женским праздником, пожелал семьям мира и уюта: «Пусть ваши дети вас радуют, будут здоровыми, благополучными и успешными».

В свою очередь пресутствоваший на мероприятии начальник управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин пожелал, чтобы семьи распорядились материнским капиталом грамотно, и выразил надежду, что это хорошая добавка к семейному бюджету.

После вручения сертификатов беседа продолжилась за чашкой чая. Почти все семьи пришли на церемонию в полном составе. Подержав на руках одного из малышей, Иван Цецерский признался, что «с трепетом взял его на руки, поскольку младшего сына на груди качал уже почти 20 лет назад».

Напомним, государственная поддержка российских семей, имеющих 2-х и более детей в виде выдачи сертификатов на материнский капитал осуществляется с 2007 года. За 10 лет в Пскове и Псковском районе выданы более 12 тысячи таких сертификатов. Сейчас его размер составляет 453 тысячи рублей. Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия матери. В 2016 году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.