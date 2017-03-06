Псковские полицейские обсудили взаимодействие в сфере профилактики подростковой преступности

16:12, 06 марта 2017, ПАИ

В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области состоялось рабочее совещание с участием коллег из линейного отдела МВД на транспорте и представителей ПДН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Совещание прошло под председательством начальника ЦВСНП подполковника полиции Галины Михайловой. На встрече обсуждались различные аспекты проблемы предупреждения подростковой преступности. По итогам совещания принято решение о дальнейшем проведении комплекса совместных мероприятий по профилактике преступных проявлений в молодежной среде, в том числе с использованием возможностей ЦВСНП.