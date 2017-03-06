В поступившей в Псковскую область белорусской кильке нашли листерии

15:15, 06 марта 2017, ПАИ

При проведении лабораторных исследований произведенной в Белоруссии рыбопродукции, которую пытались ввезти в Россию через Песковскую область, специалисты выявили несоответствие показателям безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, отбор проб был произведен на контрольном пункте, расположенном в деревне Лобок Невельского района. В результате в балтийской кильке пряного посола производства СП «Леор Пластик» была выделена Listeria monocytogenes.

Товар, общий вес которого составил более 12 тонн, поступил в автотранспортном средстве и сопровождался ветеринарным сертификатом Таможенного союза от 10 февраля 2017 года.

В настоящее время управление предпринимает меры по пресечению оборота опасной продукции.