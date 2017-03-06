0
16:20
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
12:52
Псковская область находится на 6-м месте в рейтинге делового гостеприимства российских регионов (ВИДЕО)
12:07
В Пскове прошёл семинар по подготовке заявок в программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония»
18:41
Ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:11
В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ВИДЕО)
20:59
Производство водки в России в январе выросло на 66%
21:55
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Еще новости
Экономика

В поступившей в Псковскую область белорусской кильке нашли листерии

При проведении лабораторных исследований произведенной в Белоруссии рыбопродукции, которую пытались ввезти в Россию через Песковскую область, специалисты выявили несоответствие показателям безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, отбор проб был произведен на контрольном пункте, расположенном в деревне Лобок Невельского района. В результате в балтийской кильке пряного посола производства СП «Леор Пластик» была выделена Listeria monocytogenes.

Товар, общий вес которого составил более 12 тонн, поступил в автотранспортном средстве и сопровождался ветеринарным сертификатом Таможенного союза от 10 февраля 2017 года.

В настоящее время управление предпринимает меры по пресечению оборота опасной продукции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
Псковская область находится на 6-м месте в рейтинге делового гостеприимства российских регионов (ВИДЕО)
05 марта 2017
Псковская область находится на 6-м месте в рейтинге делового гостеприимства российских регионов (ВИДЕО) 8
В Пскове прошёл семинар по подготовке заявок в программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония»
05 марта 2017
В Пскове прошёл семинар по подготовке заявок в программу приграничного сотрудничества «Россия - Эстония»
Ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 марта 2017
Ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ВИДЕО)
04 марта 2017
В Пскове проходит ярмарка подарков ручной работы «АRTель» (ВИДЕО) 7
Производство водки в России в январе выросло на 66%
03 марта 2017
Производство водки в России в январе выросло на 66% 4
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
02 марта 2017
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом 2
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
02 марта 2017
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха 20

Идет загрузка...