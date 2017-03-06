Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала

16:20, 06 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней.

Как пишет газета «Ведомости», глава Правительства подчеркнул, что программа маткапитала работает неплохо, за 10 лет ею воспользовались более пяти миллионов семей.

Ранее, 1 марта, министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала еще на пять лет, до 2023 года.

Материнский капитал в 2017 году составляет 453 000 руб. В прошлом году Правительство отказалось от его индексации на «трехлетку» из-за «сложной экономической ситуации». Использовать материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, покупку земли и ряд других нужд.

В 2009 году в качестве антикризисной меры гражданам разрешили получать единовременную выплату из материнского капитала на любые расходы наличными. В 2009 и 2010 годах она составляла 12 тыс. рублей. Позже она была отменена и снова введена в 2015 году. В прошлом году сумма единовременной выплаты составляла 25 тыс. рублей.