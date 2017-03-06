В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

14:55, 06 марта 2017, ПАИ

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове в 2019 году Управление культуры Администрации города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 16:00 14 апреля 2017 года по адресу: улица Ленина, 3 (Управление культуры). Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами, победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс проводится в один этап. Его участниками могут быть отдельные авторы или авторские коллективы, юридические и физические лица: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты профильных учебных заведений, любые заинтересованные лица, а также творческие коллективы, проектные организации, художественные мастерские и т.д. Каждый участник вправе представить несколько эскизных проектов. Возможное место установки знака – сквер, ограниченный Советской набережной и улицей Леона Поземского, между домами №8 и №20 по улице Леона Поземского.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (8112) 29-11-04.

С целью учета мнения населения и гостей города Пскова будет организована выставка представленных на конкурс эскизных проектов. Адрес и сроки проведения выставки будут сообщены дополнительно.

Добавим, Ганзейский знак установлен в Великом Новгороде. Круглая гранитная плита символизирует стол переговоров, за которым все участники равны. По окружности выложены цветной мозаикой гербы 16 стран-участниц Новой Ганзы. Струящаяся вода фонтана символизирует движение, непрерывное обновление, жизнь. Часть композиции - скульптура в виде двух стилизованных древних судов, вместо парусов у них сплетенные кроны деревьев, символ единения стран и времен.