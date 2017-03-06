0
16:20
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
14:55
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака
12:15
Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием
11:38
Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы
10:46
Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку
10:03
В Пскове запретили выход на лёд
10:00
Псков вошёл в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта
Еще новости
Общество

В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в  Пскове в 2019 году Управление культуры Администрации города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 16:00 14 апреля 2017 года по адресу: улица Ленина, 3 (Управление культуры). Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами, победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс проводится в один этап. Его участниками могут быть отдельные авторы или авторские коллективы, юридические и физические лица: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты профильных учебных заведений, любые заинтересованные лица, а также творческие коллективы, проектные организации, художественные мастерские и т.д. Каждый участник вправе представить несколько эскизных проектов. Возможное место установки знака – сквер, ограниченный Советской набережной и улицей Леона Поземского, между домами №8 и №20 по улице Леона Поземского.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (8112) 29-11-04.

С целью учета мнения населения и гостей города Пскова будет организована выставка представленных на конкурс эскизных проектов. Адрес и сроки проведения выставки будут сообщены дополнительно.

Добавим, Ганзейский знак установлен в Великом Новгороде. Круглая гранитная плита символизирует стол переговоров, за которым все участники равны. По окружности выложены цветной мозаикой гербы 16 стран-участниц Новой Ганзы. Струящаяся вода фонтана символизирует движение, непрерывное обновление, жизнь. Часть композиции - скульптура в виде двух стилизованных древних судов, вместо парусов у них сплетенные кроны деревьев, символ единения стран и времен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака
06 марта 2017
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака
Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием
06 марта 2017
Терапевтическое отделение филиала Псковской городской поликлиники пополнилось новым оборудованием
Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы
06 марта 2017
Алексей Захаров: Ситуация с ямочностью на дорогах Пскова в этом году серьезнее, чем в прошлые годы 3
Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку
06 марта 2017
Псковичам предлагают купить участки на берегу реки Великой от 20 тысяч за сотку
В Пскове запретили выход на лёд
06 марта 2017
В Пскове запретили выход на лёд
Псков вошёл в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта
06 марта 2017
Псков вошёл в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта 8
На этой неделе у псковичей есть возможность купить квартиры со скидкой до 70 тысяч рублей
06 марта 2017
На этой неделе у псковичей есть возможность купить квартиры со скидкой до 70 тысяч рублей

Идет загрузка...