Великолукские полицейские поймали дачного вора

15:23, 06 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки арестовали безработного мужчину, подозреваемого в дачных кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 29 января мужчина разбил стекло в дачном доме, расположенном в пригородном садоводческом обществе, и украл оттуда бензопилу, электрорубанок, «болгарку», телевизионную приставку и другие вещи. Причиненный ущерб превысил 21 тысячу рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. В настоящее время этот 27-летний безработный, ранее судимый великолучанин арестован. Часть похищенного у него изъяли.

Устанавливается причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям. Проводится расследование.