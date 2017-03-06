Псковские ветеринары вернули в Белоруссию более 600 кг говядины

15:40, 06 марта 2017, ПАИ

В районе деревни Байдаково Себежского района приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего более 600 килограммов мясосырья с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В машине навалом, без упаковки была уложена на картон и накрыта таканью говядина в четвертинах светло-красного цвета, с загрязнениями. Маркировка, подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала. Температура в толще мышцы на момент проведения досмотра составила +3,5 градуса по Цельсию. Ветеринарных и товаротранспортных документов на товар не было. Кроме того, само транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием. Перевозка мясосырья осуществлялась с посторонними предметами (картон, запасное колесо).

По информации, предоставленной водителем - гражданином Белоруссии, он перевозил не принадлежащий ему товар.

В итоге Управление запретило перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, груз возвращен в Белоруссию.