«Псковэнерго» обеспечит дополнительную мощность музею-заповеднику

16:18, 06 марта 2017, ПАИ

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечит свыше 750 кВт дополнительной мощности комплексу зданий Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в областном центре. Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе инвестиций предприятия, источником питания станет подстанция 110 кВ № 53 «Псков».

Дополнительная мощность будет выделена Поганкиным палатам и Картинной галерее (зданию бывшей художественно-промышленной школы им. Фан-дер-Флита) на улице Некрасова и Дому Ксендза в Комсомольском переулке. Для создания внешней схемы электроснабжения будет построена блочная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ.

Электроснабжение учреждения культуры осуществляется по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств.